Мотоциклы, шахматы и баскетбол. В "Лужниках" проходит праздник "Московский спорт"

На празднике действует мобильная площадка ГТО, где можно выполнить восемь нормативов: наклон вперед, прыжок в длину, подтягивание из виса лежа, подтягивание на высокой перекладине, поднятие туловища, отжимание, рывок гири, стрельба из электронного оружия. Результаты тех участников, кто заранее зарегистрировался и предоставил медицинский допуск, заносятся в их личный кабинет. Остальные желающие могут выполнить нормативы в тестовом режиме, при этом, если участник выполнил три норматива на золотой показатель, то он получает призовую футболку.

Проходящий в "Лужниках" праздник стал настоящим фестивалем массового спорта. Все желающие могут принять участие в открытой фитнес-тренировке, занятиях йогой, мини-футбольном турнире, мастер-классах по единоборствам. Более 4 тыс. участников заявились для участия в соревнованиях по стритболу. Настоящие сражения развернулись за столами для настольного тенниса и настольного футбола, целая толпа окружила павильон с интерактивным гандболом и интерактивным хоккеем.

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 40 спортивно-развлекательных площадок работают в субботу для посетителей "Лужников", где в 13-й раз проходит праздник "Московский спорт". Организаторы ожидают, что гостями и участниками мероприятия станут около 200 тыс. человек.

В рамках "Московского спорта" проходит чемпионат мира по воркауту. Его участниками стали более 70 спортсменов из 40 стран. Но помериться силами могут и обычные зрители, для них организована отдельная площадка для воркаута. Показавшие самые лучшие результаты получат призы от организаторов площадки.

Любители хоккея смогли прикоснуться к главному трофею Континентальной хоккейной лиги - Кубку Гагарина, который представил ХК ЦСКА. Начинание хоккейных армейцев подержал баскетбольный ЦСКА - в "Лужниках" можно было увидеть завоеванные в прошлом сезоне Кубок Белова, Кубок России и трофей Евролиги. За футбольную составляющую на празднике отвечает ФК "Локомотив" - железнодорожники организовали фотозону и магазин атрибутики, тут же можно приобрести абонементы на сезон.

Экстремальная составляющая

Традиционно большим успехом у зрителей пользуются площадки с экстремальными видами спорта. На специально возведенной рампе проходят выступления в велосипедистов-BMX в дисциплине Big Air, неподалеку расположились соревнования по экстремальному самокатному спорту и гонки на самокатах, организована площадка для занятий лонгбордом, на отдельной сцене представлен брейкинг.

Одними из самых зрелищных стали показательные выступления в стантрайдинге - трюковой езде на мотоциклах. На празднике "Московского спорта" помимо мотоциклов представлены еще скутеры и квадроциклы.

"Мы очень давно выступаем в "Лужниках", это центральная спортивная площадка России и выступать здесь - одно удовольствие, - рассказал председатель комиссии по стантрайдингу Федерации мотоциклетного спорта России Марат Канкадзе. - Сегодня у нас не соревнования, просто показательные выступления. Порадовать зрителей приехали 10 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Орла и Хабаровска".

"Обычно после таких мероприятий происходит всплеск интереса к нашей дисциплине. Например, сегодня здесь есть ребята, которые три года назад были просто зрителями, стояли за ограждением, а сегодня тут уже выступают. Я хорошо помню, как они подходили ко мне после выступлений тогда, спрашивали, где научиться. Алгоритм очень простой - человек увидел, загорелся, начал тренироваться", - отметил собеседник ТАСС.

Детская активность

На праздник в "Лужники" приходят целыми семьями, очень многие - с детьми. Организаторы позаботились о том, чтобы самым маленьким гостям фестиваля было не скучно и придумали для них большое количество самых разных активностей. Наравне со взрослыми ребята могут выполнить нормы ГТО, понаблюдать за соревнованиями, а в некоторых даже принять участие.

В зоне "Гонки героев" для детей проходят отдельные забеги. Ребятам, в отличие от взрослых участников, не нужны медицинские справки, физическая нагрузка на их дистанции минимальна и направлена скорее на то, чтобы показать, что спорт может быть веселым.

"У нас две возрастные категории, первая - от четырех до шести лет, вторая - с шести до девяти. Уже на этапе регистрации разделяем их по возрастным категориям, потом инструктор проводит с ними разминку, и только после этого мы выпускаем их на трассу, - рассказал сотрудник детской трассы Александр. - Конечно, родители стремятся пробежать всю дистанцию вместе со своим ребенком, но мы их не пускаем и просим болеть из-за заграждения. Все ребята, независимо показанных результатов, после гонки получают медали и наши металлические жетоны с логотипом".

Неожиданно много детей в шахматной зоне, где обустроено около 500 шахматных столов. Там же организована небольшая выставка с информационными стендами об истории этого вида спорта, представлен набор фигур для индийской игры чатуранга, которая считается прародителем шахмат, шахматы кочевников и реплика средневекового набора фигур - знаменитых шахмат с шотландского острова Льюис. Но детское внимание больше привлек робот Chesska, которого создал заслуженный тренер России Константин Костенюк. Робот не только анализирует игровую ситуацию и думает над следующим ходом, но и самостоятельно передвигает фигуры на доске и нажимает на часы.

Многие дети в своем юном возрасте уже имеют серьезный шахматный опыт и настроены в будущем составить конкуренцию действующим гроссмейстерам. "Лично я играю уже пять лет, мама рассказала, как двигаются фигуры по доске, когда мне было два года. Живу в Королеве, там у меня два тренера, занимаюсь сразу в двух секциях. Но вот просмотр шахматных соревнований меня не увлек, мне интереснее играть самому", - рассказал юный шахматист Даниил.

"Мне сейчас 10 лет, из них шахматами я занимаюсь уже три года. На всех турнирах очень болею за нашего гроссмейстера Сергея Карякина. Мечтаю когда-нибудь победить его и Магнуса Карлсена (чемпион мира - прим. ТАСС)", - рассказал соперник Даниила Платон.

Турецкое мороженое, бургеры и водовоз

Для зрителей и участников праздника вокруг "Лужников" работают многочисленные палатки с едой. Фуд-корт порадует даже самых избирательных гурманов, тут можно найти разнообразные бургеры, греческую кухню, блины, лимонады и многое другое. Особенным спросом пользуется холодное кофе с мороженым.

Настоящим спасением от летней жары стала машина с бесплатной питьевой водой, которую установили в центре фестиваля. К водовозу могут подойти все желающие, наполнить водой бутылки или просто умыться. Для удобства, чтобы не создавать больших очередей, водовоз оборудован сразу несколькими кранами. В случае солнечного удара можно обратиться к врачам - практически у каждой спортивной площадки дежурят бригады скорой помощи.

"Мы в первый раз пришли на этот праздник и нам все очень нравится. Дети в восторге, им особенно понравились летающие велосипедисты. Обязательно придем сюда в следующем году", - рассказала ТАСС одна из посетительниц фестиваля.

Спортивные площадки закончат свою работу в 20:00. Сам праздник завершится большим бесплатным концертом, который продлится до 22:30.