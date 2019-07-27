"Спартак" проиграл "Тамбову" в матче третьего тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 27 июля. Московский "Спартак" на выезде проиграл "Тамбову" со счетом 0:2 в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

В составе "Тамбова" отличились ивуарийский защитник Седрик Гогуа (29-я минута) и защитник Сослан Таказов (69). Гогуа забил гол в первом матче за "Тамбов", Таказов во второй раз отличился в Российской премьер-лиге (РПЛ) и впервые за тамбовский клуб. Для тамбовского клуба эта победа стала первой в чемпионатах России. "Тамбов" провел первый домашний матч в сезоне в Саранске на "Мордовия-Арене" из-за того, что домашний стадион не прошел лицензирование.

За "Спартак" дебютировал российский полузащитник Резиуан Мирзов, который заменил аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе на 65-й минуте и получил желтую карточку на 82-й минуте. В течение матча футболисты московского клуба трижды попали в штанги и перекладины ворот соперника.

Лучшим игроком матча был признан Гогуа. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае. На игру "Спартак" вышел в футболках, посвященных 60-летию со дня рождения Федора Черенкова, которые затем будут проданы на благотворительном аукционе, полученные средства будут направлены в фонд "Спартак - детям". "Тамбов" и "Спартак" встречались впервые в истории.

Ход матча

Несмотря на статус аутсайдера, первый момент в матче создал именно "Тамбов", на удар Михаила Костюкова выше ворот "Спартак" ответил неточной попыткой в исполнении Георгия Джикии. После этого гости могли выйти вперед, но Аяз Гулиев попал в перекладину. На исходе получаса штрафной у ворот красно-белых привел к голу, помощник главного арбитра Михаила Вилкова зафиксировал офсайд, но судья указал на центр поля, поскольку Седрик Гогуа в момент удара не был в положении вне игры.

После этого "Тамбов" упустил еще один шанс, опасный удар нанес Хызыр Аппаев, его заблокировал защитник "Спартака" Самуэль Жиго. Спустя три минуты красно-белые требовали назначить пенальти в ворота "Тамбова", но в том моменте мяч попал не в руку, а в спину Таказову. После перерыва хозяева поля стали глубже отходить в оборону, надеясь использовать контратаки. Красно-белые шли вперед большими силами, стараясь чаще бить по воротам, так, после ударов Джикии и Джано Ананидзе мяч попадал в штанги.

Игра вторым номером принесла "Тамбову" результат - в одной из контратак хозяева заработали угловой, подачу головой замкнул Таказов, удвоив преимущество своей команды. При счете 0:2 "Спартак" окончательно раскрылся и мог пропустить еще как минимум один мяч. В атаке же команда действовала неубедительно - самым ярким эпизодом стало попадание мяча в перекладину после удара Жиго.

После трех матчей "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав четыре очка. "Тамбов" идет десятым с тремя баллами.

В четвертом туре "Спартак" дома сыграет с московским "Динамо", матч состоится 3 августа. "Тамбов" примет тульский "Арсенал", игра пройдет 4 августа.