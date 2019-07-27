Россияне завоевали одну медаль в предпоследний день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну награду в 15-й день чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
17-летний пловец Андрей Минаков стал обладателем серебряной медали в заплыве на 100 метров баттерфляем. Россиянин в финале уступил только рекордсмену мира американцу Калебу Дресселу. Другой российский пловец Владимир Морозов на дистанции 50 метров вольным стилем показал четвертый результат.
В заключительном старте в предпоследний день чемпионата мира американские пловцы установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем (3.19,40). Российская команда в составе Владислава Гринева, Морозова, Марии Каменевой и Дарьи Устиновой показала пятый результат.
В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-10-4), на третьем - команда США (12-9-10). Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|12
|10
|4
|26
|3
|США
|12
|9
|10
|31
|4
|Австралия
|7
|8
|6
|21
|5
|Италия
|4
|5
|4
|13
|6
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Бразилия
|2
|3
|2
|7
|9
|Канада
|2
|2
|6
|10
|10
|Германия
|2
|2
|3
|7