Россияне завоевали одну медаль в предпоследний день ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 27 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали одну награду в 15-й день чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

17-летний пловец Андрей Минаков стал обладателем серебряной медали в заплыве на 100 метров баттерфляем. Россиянин в финале уступил только рекордсмену мира американцу Калебу Дресселу. Другой российский пловец Владимир Морозов на дистанции 50 метров вольным стилем показал четвертый результат.

В заключительном старте в предпоследний день чемпионата мира американские пловцы установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4х100 метров вольным стилем (3.19,40). Российская команда в составе Владислава Гринева, Морозова, Марии Каменевой и Дарьи Устиновой показала пятый результат.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (12-10-4), на третьем - команда США (12-9-10). Чемпионат мира завершится 28 июля.