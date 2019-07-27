Сборная России завоевала 66 медалей на Олимпийском фестивале в Баку

ТАСС, 27 июля. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на Европейском юношеском Олимпийском фестивале, который прошел в Баку. В общей сложности россияне завоевали 66 медалей - 28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовая награда.

В субботу, последний день фестиваля, россияне завоевали восемь медалей. Первыми стали легкоатлетка Аделина Халикова (прыжки в высоту) и гимнастка Виктория Листунова (вольные упражнения). Женская сборная России по волейболу в финале победила команду Румынии и завоевала золото. Серебряными призерами стали теннисистка Мария Шолохова (в одиночном разряде), легкоатлет Владислав Александрин (тройной прыжок) и сборная России по дзюдо в соревнованиях смешанных команд,

Женская сборная России по баскетболу победила команду Чехии в матче за третье место. Российские волейболисты завоевали бронзу, обыграв в матче за третье место команду Белоруссии.

Больше всего медалей завоевали российские пловцы, которые принесли в общую копилку 19 наград (14 золотых, две серебряные и три бронзовые). Еще 14 наград (3-3-8) россияне завоевали в борьбе, 13 медалей (6-3-4) - в спортивной гимнастике. Семь медалей (1-4-2) принесли команде России дзюдоисты, пять (3-2-0) - легкоатлеты, три - велогонщики (0-1-2). Два серебра в общую копилку добавили теннисисты, золото и бронзу - женская и мужская сборная России по волейболу соответственно, бронзу завоевали баскетболистки, в соревнованиях по гандболу и в мужском турнире по баскетболу россияне участия не принимали.

На втором месте в медальном зачете расположилась сборная Великобритании (11-12-2), на третьем - команда Турции (11-6-10).