Гендиректор ФК "Тамбов" Коновалова была уверена в победе над "Спартаком"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Тамбов" Ольга Коновалова была уверена в том, что дебютант премьер-лиги обыграет московский "Спартак" в матче третьего тура чемпионата России. Об этом она рассказала ТАСС.

"Тамбов" в субботу в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена" обыграл "Спартак" со счетом 2:0. Авторами голов стали защитники Седрик Гогуа и Сослан Таказов. Для тамбовчан эта победа стала первой в высшем дивизионе российского футбола.

"Пока не могу сказать, что у меня на душе - просто эйфория, - сказала Коновалова. - В душе была уверена, что мы выиграем, честно! Мы через такие тернии шли к этому матчу, долго готовились. Нет слов, чтобы описать это!"

На 29-й минуте Гогуа открыл счет, но ассистент главного судьи Михаила Вилкова зафиксировал положение "вне игры" и отменил гол. Арбитр после дополнительной консультации с помощником принял решение засчитать этот мяч.

"Сначала прыгала и радовалась, а потом покрылась мурашками, когда судьи начали совещаться. Когда арбитр показал на центр поля, я решила, что все - игра сделана", - призналась Коновалова.

Расслабляться нельзя

"На мой взгляд, главное - не расслабляться. После второго гола я шептала и повторяла: "Парни, держаться!". Ведь знаете, как бывает - расслабились и результат пропал. Нужно собраться и идти дальше", - резюмировала она.

В четвертом туре "Тамбов" в Саранске примет тульский "Арсенал". Встреча состоится 4 августа, начало игры - 16:30 мск.