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Допинг-скандал вокруг российского спорта

ВФЛА планирует дополнительно обратиться к IAAF за допуском для российских атлетов

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский отметил, что национальная федерация и ранее обращалась с подобной просьбой к IAAF

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена отправить письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой дополнительно рассмотреть вопрос о присвоении нейтрального статуса российским легкоатлетам, ждущим одобрения своих заявок. Об этом сообщил в субботу журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Из-за приостановления членства ВФЛА в IAAF российские спортсмены могут выступать на международных стартах только при условии получения индивидуальных разрешений от международной федерации.

"Мы сейчас планируем отправить дополнительное письмо в IAAF, чтобы допуск дали еще большему количеству спортсменов. Особенно тем, кто имеет норматив на чемпионат мира. Так мы поступили перед молодежным первенством Европы. Это сработало, допуск получили еще несколько наших спортсменов", - сказал Борзаковский.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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