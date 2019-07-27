ВФЛА планирует дополнительно обратиться к IAAF за допуском для российских атлетов

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена отправить письмо в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) с просьбой дополнительно рассмотреть вопрос о присвоении нейтрального статуса российским легкоатлетам, ждущим одобрения своих заявок. Об этом сообщил в субботу журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

Из-за приостановления членства ВФЛА в IAAF российские спортсмены могут выступать на международных стартах только при условии получения индивидуальных разрешений от международной федерации.

"Мы сейчас планируем отправить дополнительное письмо в IAAF, чтобы допуск дали еще большему количеству спортсменов. Особенно тем, кто имеет норматив на чемпионат мира. Так мы поступили перед молодежным первенством Европы. Это сработало, допуск получили еще несколько наших спортсменов", - сказал Борзаковский.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.