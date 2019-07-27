Никоноров: сборная России по пляжному футболу на 50% добилась успеха из-за болельщиков

"Эмоции фантастические, просто космос, но уже немного эмоционально подсели, и нет невероятных чувств, уже более спокойно принимаем победу и разгром, - сказал Никоноров. - Это очень круто, что мы здесь разгромили всех соперников, я невероятно счастлив за команду, страну, за каждого болельщика и семью. Мы всех обыграли благодаря единству внутри команды, и, конечно, помог стадион в центре Москвы: у себя дома при родных болельщиках всех разорвали. Я уверен, что болельщики - 50 процентов нашего успеха".

"Все соперники были хорошие, мы одинаково настраивались и против тех, кто казался слабее, и против более серьезных оппонентов. Я думаю, именно это дало нам такой результат, мы не разделяли соперников на слабых и сильных, всех выходили уничтожать и показали это на деле", - добавил Никоноров.

В июне Российский футбольный союз объявил о том, что Москва поборется за право принять чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года. "Я слышал, что у нас может пройти чемпионат мира в 2021 году, и если он пройдет в России, это будет фантастика. Я считаю, что Россия давно уже заслужила проведение такого серьезного мероприятия, и я буду невероятно счастлив сыграть дома при родных трибунах, в своей родной стране на чемпионате мира. Это будет лучшее, что может быть вообще в футболе", - заключил Никоноров.

От Европы путевки на чемпионат мира завоевали команды России, Италии, Белоруссии, Швейцарии и Португалии. Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.