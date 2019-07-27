Россиянка Васькова стала седьмой на чемпионате мира по велоспорту BMX среди юниорок

ТАСС, 27 июля. Российская спортсменка Виктория Васькова заняла седьмое место в финальном заезде среди юниорок на чемпионате мира по велоспорту BMX. Соревнования прошли в бельгийском Хёсден-Золдере.

Победу одержала новозеландка Джесси Смит, второе место заняла аргентинка Агустина Кавалли, третье - швейцарка Зое Классенс. У юниоров золотую медаль завоевал француз Татянь Луй Хинь Цань, серебряным призером стал австралиец Оливер Морэн, бронзовым - француз Натанаэль Дьюэд. Россияне Александр Твердой, Данила Тельнов, Виталий Заславец и Максим Момот не сумели преодолеть стадию квалификационного раунда.

У мужчин чемпионом мира стал голландец Тван де Гендт, второе место занял его соотечественник Ник Кимманн, третье - француз Сильвен Андре. Россияне Евгений Комаров и Александр Катышев не сумели пробиться в 1/4 финала, Илья Бескровный, Евгений Клещенко и Борис Пономарев не сумели пройти квалификационный раунд. У женщин победу одержала американка Элис Уиллоуби, следом за ней финишировали голландка Лаура Смулдерс и француженка Аксель Этьен. Лучшая из россиянок, Варвара Овчинникова, не сумела пробиться в финал. Светлана Адмакина и Наталья Афремова завершили борьбу на стадии четвертьфинала, Наталья Суворова не смогла пройти квалификационный раунд.

На чемпионате мира прошлого года, который проходил в Баку, лучшей среди россиянок стала Наталья Афремова, занявшая четвертое место. В мужских соревнованиях наивысший результат среди россиян показал Евгений Комаров (10-е место). Юниоры Варвара Овчинникова и Илья Бескровный стали лучшими в российской команде, заняв 4-е и 28-е места соответственно.

Чемпионат мира проходил с 23 по 27 июля.