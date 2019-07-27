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Мировой футбол

Бывший футболист ЦСКА Эрнандес перешел в катарский клуб "Аль-Ахли"

Его контракт с российским клубом был расторгнут 27 мая по обоюдному согласию

ТАСС, 28 июля. Уругвайский нападающий Абель Эрнандес подписал контракт с катарским футбольным клубом "Аль-Ахли". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Детали соглашения не разглашаются.

Отмечается, что 28-летний футболист в воскресенье присоединится к команде, которая находится на сборах в Нидерландах.

Эрнандес перешел в российский ЦСКА в августе 2018 года из английского "Халла", нападающий стал первым уругвайским футболистом в составе армейцев. За столичный клуб он провел 15 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. 27 мая ЦСКА и Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию.

В составе национальной команды Уругвая форвард провел 29 матчей, забив 11 мячей, и стал обладателем Кубка Америки в 2011 году.

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Мировой футбол
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