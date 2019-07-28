Венгерскому пловцу запретили покидать Южную Корею из-за обвинений в домогательствах

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Полиция Южной Кореи запретила выезд из страны венгерскому пловцу Тамашу Кендереши в течение 10 дней из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации источника, 22-летний Кендереши был арестован в воскресенье утром в Кванджу, где в настоящий момент проходит чемпионат мира по водным видам спорта, и допрошен по поводу инцидента, который произошел в ночном клубе. По данным агентства Yonhap, пловец подозревается в сексуальных домогательствах к 18-летней девушке. Представитель венгерской команды подтвердил, что Кендереши был допрошен, а затем освобожден. Сам спортсмен отрицает свою вину.

На чемпионате мира в Кванджу Кендереши занял последнее место в финальном заплыве на дистанции 200 м баттерфляем. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года на этой дистанции. Также в его активе серебряная медаль чемпионата мира 2017 года на 100 м баттерфляем. На чемпионатах Европы спортсмен завоевал серебро (2018) и бронзу (2016) на дистанции 200 м баттерфляем.

Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.