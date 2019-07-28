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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянин Лебедев назначен главным тренером сборной США по лыжной акробатике

На этом посту специалист сменил Эмили Кук

ТАСС, 28 июля. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2006 года по фристайлу россиянин Владимир Лебедев назначен на пост главного тренера сборной США по лыжной акробатике. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.

На этом посту 35-летний российский специалист сменил Эмили Кук, которая с мая занимала пост врио главного тренера.

"Мы рады объявить Владимира главным тренером сборной США по лыжной акробатике. Он пользуется большим уважением в нашем сообществе. Его страсть к спорту и ясное видение устанавливают высокий стандарт для спортсменов. Я с нетерпением жду работы с ним в его новой должности", - сказал директор программы по фристайлу ассоциации.

Ранее Лебедев работал тренером американской команды по могулу, был личным тренером нескольких спортсменов, которые в общей сложности завоевали 12 наград в период с 2014 по 2017 год. Лебедев стал первым россиянином, завоевавшим медаль Олимпиады в лыжной акробатике. На Играх в Пхёнчхане бронзу в лыжной акробатике выиграл его подопечный - Илья Буров.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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