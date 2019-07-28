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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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Россиянин Рылов завоевал серебро на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира

Бронзу выиграл еще один россиянин Климент Колесников
Евгений Рылов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Евгений Рылов
© Станислав Красильников/ТАСС

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов завоевал серебряную медаль на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Рылов показал результат 24,49 секунды. Третьим стал еще один россиянин Климент Колесников (24,51). Победу одержал 21-летний Зейн Уодделл из ЮАР (24,43), для которого эта награда стала первой на крупных соревнованиях.

22-летний Рылов завоевал четвертую медаль на текущем мировом первенстве, ранее он победил на дистанции 200 м на спине, а также стал вторым на 100 м на спине и в эстафете 4х100 м вольным стилем. На его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2016 года.

19-летний Колесников, который является мировым рекордсменом на дистанции 50 м на спине, на текущем мировом первенстве завоевал серебряную медаль в составе эстафетной команды на дистанции 4х100 м вольным стилем. Он является трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира на короткой воде.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. На втором месте находится сборной США (13-9-10). Сборная России расположилась на третьей строчке (12-11-6). Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
3США1391032
2Россия1211629
4Австралия78621
5Италия46414
6Венгрия4004
7Великобритания32611
8Бразилия2327
9Канада22610
10Германия2237
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