Россиянин Рылов завоевал серебро на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов завоевал серебряную медаль на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
Рылов показал результат 24,49 секунды. Третьим стал еще один россиянин Климент Колесников (24,51). Победу одержал 21-летний Зейн Уодделл из ЮАР (24,43), для которого эта награда стала первой на крупных соревнованиях.
22-летний Рылов завоевал четвертую медаль на текущем мировом первенстве, ранее он победил на дистанции 200 м на спине, а также стал вторым на 100 м на спине и в эстафете 4х100 м вольным стилем. На его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2016 года.
19-летний Колесников, который является мировым рекордсменом на дистанции 50 м на спине, на текущем мировом первенстве завоевал серебряную медаль в составе эстафетной команды на дистанции 4х100 м вольным стилем. Он является трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира на короткой воде.
В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. На втором месте находится сборной США (13-9-10). Сборная России расположилась на третьей строчке (12-11-6). Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|3
|США
|13
|9
|10
|32
|2
|Россия
|12
|11
|6
|29
|4
|Австралия
|7
|8
|6
|21
|5
|Италия
|4
|6
|4
|14
|6
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Бразилия
|2
|3
|2
|7
|9
|Канада
|2
|2
|6
|10
|10
|Германия
|2
|2
|3
|7