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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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Ефимова завоевала бронзу в плавании на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира

Победу одержала спортсменка из США Лилли Кинг
Юлия Ефимова EPA/Tibor Illyes
Описание
Юлия Ефимова
© EPA/Tibor Illyes

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Спортсменка показала результат 30,15 секунды.

Победу одержала американка Лилли Кинг (29,84), второе место заняла 14-летняя итальянка Бенедетта Пилато (30,00).

Для 27-летней Ефимовой эта медаль стала третьей на чемпионате мира - 2019, ранее она завоевала золото на дистанции 200 м брассом и серебро на дистанции 100 м брассом. Ефимова является двукратным серебряным призером Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро (100 м и 200 м брассом) и бронзовым призером Олимпиады 2012 года в Лондоне (200 м брассом). Она шесть раз побеждала на чемпионатах мира, сравнявшись по этому показателю с Александром Поповым, семь раз становилась серебряным и четырежды - бронзовым призером, на чемпионатах Европы в ее активе семь золотых и три серебряные награды.

Кинг завоевала второе золото на чемпионате мира в Кванджу, ранее она стала первой на дистанции 100 м брассом. Также в ее активе серебро в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м. В полуфинальном заплыве на дистанции 200 м брассом Кинг была дисквалифицирована за нарушение правил прохождения поворота и не смогла составить конкуренцию Ефимовой в финале. Кинг является двукратной олимпийской чемпионкой и шестикратной чемпионкой мира.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. На втором месте находится сборной США (13-9-10). Сборная России расположилась на третьей строчке (12-11-6). Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
3США1391032
2Россия1211629
4Австралия78621
5Италия46515
6Венгрия4004
7Великобритания32611
8Германия3238
9Бразилия2327
10Канада22610
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