Пловец Колесников объяснил поражение в борьбе за золото ЧМ непредвиденной ошибкой

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Непредвиденная ошибка помешала российскому пловцу Клименту Колесникову побороться за золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 м на спине. Об этом Колесников рассказал журналистам после окончания финального заплыва, в котором он занял третье место.

Россиянин Рылов завоевал серебро на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира

Колесников, вышедший в финал с лучшим временем, проплыл дистанцию за 24,51 секунды. Победу одержал Зейн Уодделл из ЮАР (24,43), вторым стал россиянин Евгений Рылов (24,49).

"Во время старта соскочила правая нога - сорвалась вниз, и все, пришлось догонять. В итоге удалось догнать до третьего места, выше не получилось", - сказал Колесников.

19-летний Колесников, который является мировым рекордсменом на дистанции 50 м на спине, на текущем мировом первенстве завоевал серебряную медаль в составе эстафетной команды на дистанции 4х100 м вольным стилем. Он является трехкратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом мира на короткой воде.

Чемпионат мира завершится 28 июля.