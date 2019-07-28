Сборная России вернулась в Москву с Европейского юношеского Олимпийского фестиваля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены вернулись в Москву из Баку, где они принимали участие в Европейском юношеском Олимпийском фестивале, самолет с членами российской делегации приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль проходил с 21 по 28 июля, было разыграно 135 комплектов медалей в 10 видах спорта. В фестивале принимали участие около 3,6 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран. Победителем соревнований в общекомандном зачете стала сборная России, спортсмены завоевали рекордное количество медалей - 66 (28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовую). Второе место заняла команда Великобритании (11-12-2), третьей стала команда Турции (11-6-10).

На предыдущем Европейском юношеском Олимпийском фестивале, который прошел в 2017 году в венгерском Дьере, где разыгрывалось 130 комплектов наград, российские спортсмены также заняли первое место в командном зачете, завоевав 30 золотых, 19 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Следующий летний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль пройдет в Банске-Бистрице (Словакия) с 24 июля по 1 августа 2021 года.