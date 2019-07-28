Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Сборная Китая гарантировала себе первое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.
На турнире осталось разыграть два комплекта наград. В настоящий момент в активе китайских спортсменов 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды. В активе команды США, занимающей второе место, - 14 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых. Даже если американские спортсмены выиграют два оставшихся финала в плавании, они проиграют китайцам по количеству серебряных наград.
В 2017 году на чемпионате мира в Будапеште первое место в медальном зачете заняла команда США, завоевав тогда 21 золотую, 12 серебряных и 13 бронзовых наград.
Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|11
|3
|30
|3
|США
|14
|10
|10
|34
|2
|Россия
|12
|11
|6
|29
|4
|Австралия
|7
|8
|7
|22
|5
|Венгрия
|5
|0
|0
|5
|6
|Италия
|4
|6
|5
|15
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Германия
|3
|2
|3
|8
|9
|Бразилия
|2
|3
|2
|7
|10
|Канада
|2
|2
|6
|10