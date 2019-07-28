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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Сборная Китая досрочно выиграла медальный зачет ЧМ по водным видам спорта

В активе китайских спортсменов на данный момент 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды
Описание
© AP Photo/Mark Schiefelbein

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Сборная Китая гарантировала себе первое место в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

На турнире осталось разыграть два комплекта наград. В настоящий момент в активе китайских спортсменов 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды. В активе команды США, занимающей второе место, - 14 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых. Даже если американские спортсмены выиграют два оставшихся финала в плавании, они проиграют китайцам по количеству серебряных наград.

В 2017 году на чемпионате мира в Будапеште первое место в медальном зачете заняла команда США, завоевав тогда 21 золотую, 12 серебряных и 13 бронзовых наград. 

Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1611330
3США14101034
2Россия1211629
4Австралия78722
5Венгрия5005
6Италия46515
7Великобритания32611
8Германия3238
9Бразилия2327
10Канада22610
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