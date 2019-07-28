Ефимова рассказала, что ей с трудом удается не пропускать допинг-тестирование

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Шестикратной чемпионке мира по плаванию Юлии Ефимовой бывает сложно строго следовать предоставленной системе ADAMS информации, на которую ориентируются допинг-офицеры. Об этом она рассказала журналистам в контексте допинговой истории, фигурантом которой стала ее бывшая соперница литовка Рута Мейлутите, пропустившая три тестирования кряду за год, что является нарушением антидопинговых правил.
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При этом ранее олимпийская чемпионка из Литвы критиковала Ефимову за ее бывшие допинговые нарушения.
"Она ко мне подходила, мы с ней разговаривали, и она очень извинялась, сказала, что была не права. Все люди делают ошибки, и она с этим согласна", - сказала Ефимова.
"А с этими "флажками"… Вы даже не представляете, как это тяжело. Так что пропуск - это мелочь, они у меня и самой часто бывают", - отметила она.
"Флажки" выставляют спортсменам за пропуск допинг-тестирования. За появление трех "флажков" подряд в течение года может последовать дисквалификация.
Мейлутите в конце мая объявила о завершении карьеры. В соответствии с правилами, предусмотренными Всемирным антидопинговым кодексом, спортсмены должны предоставлять информацию о своем местонахождении, она должна быть закреплена в системе антидопингового контроля спортсменов (ADAMS). Мейлутите грозила дисквалификация до двух лет.