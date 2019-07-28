Ефимова рассказала, что ей с трудом удается не пропускать допинг-тестирование

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Шестикратной чемпионке мира по плаванию Юлии Ефимовой бывает сложно строго следовать предоставленной системе ADAMS информации, на которую ориентируются допинг-офицеры. Об этом она рассказала журналистам в контексте допинговой истории, фигурантом которой стала ее бывшая соперница литовка Рута Мейлутите, пропустившая три тестирования кряду за год, что является нарушением антидопинговых правил.

При этом ранее олимпийская чемпионка из Литвы критиковала Ефимову за ее бывшие допинговые нарушения.

"Она ко мне подходила, мы с ней разговаривали, и она очень извинялась, сказала, что была не права. Все люди делают ошибки, и она с этим согласна", - сказала Ефимова.

"А с этими "флажками"… Вы даже не представляете, как это тяжело. Так что пропуск - это мелочь, они у меня и самой часто бывают", - отметила она.

"Флажки" выставляют спортсменам за пропуск допинг-тестирования. За появление трех "флажков" подряд в течение года может последовать дисквалификация.

Мейлутите в конце мая объявила о завершении карьеры. В соответствии с правилами, предусмотренными Всемирным антидопинговым кодексом, спортсмены должны предоставлять информацию о своем местонахождении, она должна быть закреплена в системе антидопингового контроля спортсменов (ADAMS). Мейлутите грозила дисквалификация до двух лет.