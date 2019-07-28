Гол Азмуна на 11-й секунде помог "Зениту" победить ФК "Оренбург"

ТАСС, 28 июля. Футболисты петербургского "Зенита" победили "Оренбург" со счетом 2:0 в гостевом матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Зенита" гол на 11-й секунде матча забил Сердар Азмун, еще один мяч на счету Артема Дзюбы (55, с пенальти). В составе петербургской команды в стартовом составе вышел полузащитник Алексей Сутормин, который в прошлом сезоне выступал за "Оренбург". В конце июня футболист перешел в казанский "Рубин", а уже в начале июля подписал контракт с "Зенитом".
Гол Азмуна стал самым быстрым в истории выступлений петербургского клуба в чемпионатах России, ранее рекорд принадлежал Алексею Ионову, который в 2012 году поразил ворота соперника на 12-й секунде. Абсолютный рекорд "Зенита" принадлежит Юрию Герасимову, который отличился на 10-й секунде встречи против азербайджанского "Нефтчи" в 1983 году в рамках первенства СССР. Быстрее Азмуна в чемпионатах России забивали только нападающий ярославского "Шинника" Алексей Бычков в ворота "Ротора" в августе 1999 года (девятая секунда) и форвард московского "Спартака" Эммануэль Эменике, отличившийся в матче с владикавказской "Аланией" в первом туре сезона-2012/13 на 10-й секунде. Всего в активе 24-летнего Азмуна 16 мячей в 20 играх за "Зенит".
"Зенит" одержал третью подряд победу в текущем сезоне чемпионата России и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу. "Оренбург", напротив, проиграл все три матча и занимает предпоследнее место.
В следующем матче 3 августа "Зенит" дома сыграет с "Краснодаром", "Оренбург" двумя днями позднее на выезде встретится с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|2
|Краснодар
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|3
|Урал
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|4
|Рубин
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|5
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|6
|Спартак
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|7
|Арсенал
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|8
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|10
|Крылья Советов
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|11
|Уфа
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|12
|Тамбов
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|13
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|14
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|0
|3
|2-6
|0
|16
|Сочи
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0