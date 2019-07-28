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Футбол в России

Гол Азмуна на 11-й секунде помог "Зениту" победить ФК "Оренбург"

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга
Сердар Азмун Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Сердар Азмун
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 28 июля. Футболисты петербургского "Зенита" победили "Оренбург" со счетом 2:0 в гостевом матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Зенита" гол на 11-й секунде матча забил Сердар Азмун, еще один мяч на счету Артема Дзюбы (55, с пенальти). В составе петербургской команды в стартовом составе вышел полузащитник Алексей Сутормин, который в прошлом сезоне выступал за "Оренбург". В конце июня футболист перешел в казанский "Рубин", а уже в начале июля подписал контракт с "Зенитом".

Гол Азмуна стал самым быстрым в истории выступлений петербургского клуба в чемпионатах России, ранее рекорд принадлежал Алексею Ионову, который в 2012 году поразил ворота соперника на 12-й секунде. Абсолютный рекорд "Зенита" принадлежит Юрию Герасимову, который отличился на 10-й секунде встречи против азербайджанского "Нефтчи" в 1983 году в рамках первенства СССР. Быстрее Азмуна в чемпионатах России забивали только нападающий ярославского "Шинника" Алексей Бычков в ворота "Ротора" в августе 1999 года (девятая секунда) и форвард московского "Спартака" Эммануэль Эменике, отличившийся в матче с владикавказской "Аланией" в первом туре сезона-2012/13 на 10-й секунде. Всего в активе 24-летнего Азмуна 16 мячей в 20 играх за "Зенит".

"Зенит" одержал третью подряд победу в текущем сезоне чемпионата России и с девятью очками возглавляет турнирную таблицу. "Оренбург", напротив, проиграл все три матча и занимает предпоследнее место.

В следующем матче 3 августа "Зенит" дома сыграет с "Краснодаром", "Оренбург" двумя днями позднее на выезде встретится с грозненским "Ахматом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит33006-19
2Краснодар32016-36
3Урал32016-46
4Рубин21102-14
5Ростов21104-34
6Спартак31113-44
7Арсенал21104-34
8Локомотив21103-24
9Динамо31113-24
10Крылья Советов31025-53
11Уфа31026-73
12Тамбов31024-43
13Ахмат21011-33
14ЦСКА21012-33
15Оренбург30032-60
16Сочи30030-60
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