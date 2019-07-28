{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2019 по водным видам спорта
Обновлено 

Американские пловчихи с мировым рекордом выиграли комбинированную эстафету 4х100 м на ЧМ

Кроме того, американка Реган Смит установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине
Реган Смит AP Photo/Mark Schiefelbein
Описание
Реган Смит
© AP Photo/Mark Schiefelbein

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Женская сборная США завоевала золотые медали в комбинированной эстафете 4 по 100 м на чемпионате мира по водным видам спорта, который завершился в южнокорейском Кванджу.

Американская команда в составе Реган Смит, Лилли Кинг, Келси Далии и Симоны Мануэль показала результат 3 минуты 50,40 секунды. Предыдущий рекорд также принадлежал команде США (3.51,55), он был установлен на мировом первенстве в 2017 году. Серебро завоевали спортсменки из Австралии (3.53.42), бронза досталась команде Канады (3.53.58). Россиянки не сумели отобраться в финал, заняв по итогам квалификационных заплывов 12-е место.

Кроме того, Смит, которая плыла на первом этапе, установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине - 57,57 секунды. Предыдущее достижение принадлежало американке Кэйтлин Бейкер (58,00), оно было установлено в июле 2018 года. Ранее на турнире в Кванджу 17-летняя Смит также обновила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине (2.03,35).

В медальном зачете турнира первое место заняла сборная Китая - 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды. Сборная США стала второй (15-11-10), замкнула тройку команда России (12-11-7).

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1611330
3США15111036
2Россия1211730
4Австралия79723
5Венгрия5005
6Италия46515
7Великобритания42612
8Германия3238
9Бразилия2327
10Канада22711

 

Теги
ЧМ-2019 по водным видам спорта
Футбол в России
Столыпин: "Оренбург" сохранял интригу до конца матча с "Зенитом"
Клуб из Оренбурга уступил в домашнем матче команде из Санкт-Петербурга со счетом 0:2
Читать полностью