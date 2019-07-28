Эксперт: Карасев верно назначил пенальти в матче "Оренбурга" и "Зенита"

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и петербургским "Зенитом" Сергей Карасев принял правильно решение, назначив 11-метровый удар в ворота "Оренбурга". Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Матч проходил на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершился со счетом 2:0 в пользу "Зенита" . Карасев назначил пенальти на 54-й минуте в ворота хозяев при счете 1:0, после того как мяч после удара игрока петербуржцев Дениса Терентьева попал в руку защитника "Оренбурга" Савелия Козлова, находившегося в штрафной площади. Пенальти реализовал нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

"У игрока "Оренбурга" была выставлена рука под удар. Это было неестественное положение руки, так что пенальти назначен верно", - сказал Бартфельд.

После трех матчей "Зенит" набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, "Оренбург" остался на 15-м месте, не имея набранных очков. В следующем туре 3 августа "Зенит" дома сыграет против "Краснодара", "Оренбург" 5 августа проведет гостевую встречу против грозненского "Ахмата".