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Футбол в России

Эксперт: Карасев должен был назначить пенальти в ворота "Зенита" в матче с "Оренбургом"

На 83-й минуте игры мяч попал в руку полузащитника "Зенита" Вилмара Барриоса, который находился в штрафной

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный арбитр матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и петербургским "Зенитом" Сергей Карасев принял неправильное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота "Зенита" во втором тайме. Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

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"Зенит" одержал гостевую победу над "Оренбургом" со счетом 2:0. На 83-й минуте после исполнения штрафного удара мяч попал в руку полузащитника "Зенита" Вилмара Барриоса, который находился в штрафной площади.

"Я не понимаю, почему Карасев не указал на точку. Идет верховая борьба, Барриос вытягивает руку и играет локтем. Это очевидный пенальти, сомнению не подлежит", - сказал Бартфельд.

В следующем матче 3 августа "Зенит" дома сыграет с "Краснодаром", "Оренбург" двумя днями позднее на выезде встретится с грозненским "Ахматом".

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