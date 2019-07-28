Сальников: молодые российские пловцы без долгих раздумий ворвались в элиту на ЧМ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сборная России по плаванию продемонстрировала на чемпионате мира в Кванджу свой высокий потенциал, а молодые спортсмены ворвались в мировую элиту. Таким мнением с ТАСС по телефону поделился президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Сборная России по плаванию завоевала на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу 16 медалей - три золотые, семь серебряных и шесть бронзовых. Два года назад в Будапеште на счету команды было три золота.

"Мы довольны, по сравнению с чемпионатом мира в Будапеште мы существенно улучшили наш результат. В целом чемпионат получился, ребята - молодцы, - подчеркнул Сальников. - Потенциал команды растет, и мне особенно понравилось, что молодые пловцы сборной без долгих раздумий ворвались в элиту мирового плавания. И это не предел, сегодня я хочу поздравить и нашу молодежь, которая привезла домой из Баку, где проходил юношеский Олимпийский фестиваль, еще полтора десятка наград".

"Да, были обидные четвертые места, были осечки. Сегодня, например, не удался старт Клименту Колесникову - было видно, как соскользнула нога, и на выходе проиграл лидерам метр с лишним. Уверен, не будь этой технической неполадки, была бы медаль и мировой рекорд. Но он мужественно доплыл и остался с медалью на 50-метровке, хотя эта дистанция промахов не прощает", - отметил Сальников.

Олимпийская модель отработана

Сальников отметил удачную акклиматизационную подготовку во Владивостоке, которую сборная прошла перед стартом в Кванджу. "Предстартовый акклиматизационный сбор, который мы провели перед чемпионатом, пошел на пользу - модель предолимпийской подготовки отработана", - сказал Сальников.

"Думаю, все сегодня заслуживают самых высоких оценок. А что касается недочетов, обязательно разберем их по приезду команды домой", - отметил он.

