Хусаинов: Карасев ошибочно поставил пенальти в матче "Оренбурга" и "Зенита"

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и петербургским "Зенитом" Сергей Карасев допустил ошибку, назначив 11-метровый удар в ворота оренбуржцев. Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону высказал бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов.

Матч проходил на стадионе "Газовик" в Оренбурге и завершился со счетом 2:0 в пользу "Зенита". Карасев назначил в ворота хозяев пенальти на 54-й минуте из-за того, что мяч после удара игрока петербуржцев Дениса Терентьева попал в руку защитника "Оренбурга" Савелия Козлова, находившегося в штрафной площади. Пенальти реализовал Артем Дзюба.

"В этом эпизоде не было пенальти. Рука прижата к туловищу, находится в естественном положении. Игрок "Оренбурга" не увеличивал зону обороны", - сказал Хусаинов.

После трех матчей "Зенит" набрал девять очков и возглавил турнирную таблицу, "Оренбург" остался на 15-м месте, не имея набранных очков. В следующем туре 3 августа "Зенит" дома сыграет против "Краснодара", "Оренбург" 5 августа проведет гостевую встречу против грозненского "Ахмата".