Столыпин: "Оренбург" сохранял интригу до конца матча с "Зенитом"

"Мы играли против чемпиона, были моменты и у нас, и у "Зенита", но, наверное, чемпион сегодня сильнее, хотя к команде претензий нет, - сказал Столыпин. - Команда еще достраивается, поэтому есть небольшие вопросы к некоторым, но по самоотдаче вопросов нет, она была у наших игроков отличная. Для зрителей было интересно, что игра была живая, держала в напряжении до конца, даже при счете 2:0 сохранялась интрига, "Оренбург" до конца пытался изменить результат. Идем дальше, поражение - это всегда неприятно, но через них тоже нужно проходить".

"Где-то поторопились, где-то не хватило мастерства, где-то Лунев хорошо сыграл - здесь очень много факторов, которые помешали нам забить, но в целом для нас мы хорошо отыграли. Наверное, можно сказать, что игра была равной, но я не знаю, насколько в полную силу играл "Зенит", хотя для них это тоже был непростой матч. Можно многое говорить, но счет на табло, мы проиграли, но проиграли только игру, а не чемпионат, поэтому будем идти дальше и готовиться к следующему матчу", - добавил Столыпин.

На 54-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев при счете 1:0, после того как мяч после удара игрока петербуржцев Дениса Терентьева попал в руку защитника "Оренбурга" Савелия Козлова, находившегося в штрафной площади. На 83-й минуте после исполнения штрафного удара мяч попал в руку полузащитника "Зенита" Вилмара Барриоса, который находился в штрафной площади, однако судья не отреагировал на этот момент. "Нужно смотреть видео, мне с трибуны не было видно, была там рука или нет в обоих моментах. Конечно, если вводить VAR, то его нужно вводить на всех матчах чемпионата, а не на одной игре, чтобы ни у кого не возникало вопросов, хотя я понимаю, что этот процесс требует много времени", - заключил Столыпин.

"Оренбург" проиграл все три матча и занимает предпоследнее место. В следующем туре 5 августа клуб на выезде встретится с грозненским "Ахматом".