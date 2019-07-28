Сборная России заняла третье место в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Сборная России стала третьей в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Всего россияне завоевали 30 наград - 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых.

В последний день было разыграно восемь комплектов наград. Серебряным призером стал Евгений Рылов (50 м, спина). Бронзовыми призерами стали Юлия Ефимова (50 м, брасс), Климент Колесников (50 м, спина) и мужская сборная России (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов) в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Также в воскресенье американские пловчихи с мировым рекордом выиграли комбинированную эстафету 4 по 100 метров.

Больше всего медалей (16) сборной России принесли пловцы (3-7-6), россиянин Антон Чупков установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2.06,12). Девять золотых медалей российские спортсмены завоевали в синхронном плавании. Четыре медали заработали прыгуны в воды (0-3-1) и еще одну серебряную медаль завоевали пловцы на открытой воде.

В хайдайвинге у мужчин лучший результат показал Никита Федотов (12-е место), в женских соревнованиях россиянки не выступали. В водном поло женская сборная России заняла пятое место, мужская команда России не выступала на чемпионате мира.

Первое место в общем зачете заняла команда Китая, завоевавшая 30 наград - 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые. Больше всего наград (36) завоевала сборная США, ставшая второй (15-11-10).