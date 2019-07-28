Дрессел и Шёстрём признаны лучшими пловцами чемпионата мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 28 июля. /ТАСС/. Американец Калеб Дрессел и шведка Сара Шёстрём признаны лучшими пловцами на завершившемся чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

22-летний Дрессел стал первым пловцом в истории, которому удалось завоевать восемь медалей на одном мировом первенстве (шесть золотых и две серебряные). В общей сложности на счету Дрессела 13 золотых и две серебряные медали чемпионатов мира. Также Дрессел установил мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем, помимо этого, он был в составе мужской эстафетной команды США, которая обновила рекорд мира в смешанной эстафете 4 по 100 м вольным стилем. В активе американского спортсмена две золотые награды Олимпийских игр.

25-летняя Шёстрём является олимпийской чемпионкой на дистанции 100 м баттерфляем. На прошедшем мировом первенстве она завоевала одну золотую (50 м баттерфляем), две серебряные и две бронзовые медали. Шведке принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем - 24,43 секунды.

В медальном зачете чемпионата мира первое место заняла сборная Китая - 16 золотых, 11 серебряных и три бронзовые награды. Сборная США стала второй (15-11-10), замкнула тройку команда России (12-11-7). В зачете пловцов победила команда США (14-8-5), второе место заняла сборная Австралии (5-10-5), третье - Венгрии (4-0-0), четвертое - России (3-7-6). Чемпионат мира проходил с 12 по 28 июля.