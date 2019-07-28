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Футбол в России

Футболист "Локомотива" Антон Миранчук пропустит дерби с ЦСКА из-за травмы

Матч третьего тура премьер-лиги состоится в воскресенье, начало - в 19:00 мск

ТАСС, 28 июля. Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук не сыграет в матче чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Матч третьего тура премьер-лиги состоится в воскресенье на "ВЭБ-Арене", начало - в 19:00 мск.

"Антон Миранчук получил небольшое повреждение мышцы голени и, к сожалению, пропустит игру, - говорится в сообщении пресс-службы. - В самое ближайшее время полузащитник вернется в общую группу".

Миранчук в текущем сезоне провел две игры в премьер-лиге и сделал одну голевую передачу. В прошлом сезоне он сыграл за "Локомотив" 39 матчей во всех соревнованиях, забил 16 мячей и сделал три голевые передачи.

"Локомотив" занимает восьмое место в таблице, набрав четыре очка. ЦСКА идет 14-м с тремя очками.

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