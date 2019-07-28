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Футбол в России

Александр Медведев: матч с "Оренбургом" утвердил Лунева основным вратарем "Зенита"

Голкипер был признан лучшим игроком этого матча

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Игра вратаря Андрея Лунева с "Оренбургом" утвердила его на позиции основного голкипера санкт-петербургского "Зенита". Об этом ТАСС в воскресенье по телефону заявил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

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В воскресенье "Зенит" в гостях обыграл "Оренбург" со счетом 2:0. Лунев был признан лучшим игроком матча. Вратарь подвергся критике из-за ошибок в матче за Суперкубок России против "Локомотива" (2:3) и игре первого тура чемпионата с "Тамбовом" (2:1).

"Хочу обратить внимание критиков на то, какие спасения сегодня сделал Андрей, это не рядовые спасения, он играл не только руками, но и ногами, правильно занимал позицию, блокировал. Считаю, что он очень хорошо сыграл, это подтверждает его позиции первого вратаря "Зенита", - сказал Медведев.

"Зенит" одержал три победы в трех стартовых турах чемпионата России и возглавляет турнирную таблицу первенства. В следующем матче сине-бело-голубые примут "Краснодар", игра пройдет 3 августа.

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