Квят сравнил Гран-при Германии с американскими горками

Победил пилот команды "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен, второе место занял немец Себастьян Феттель ("Феррари"), стартовавший 19-м. Во время гонки шел дождь, Квят, стартовавший с 14-го места, одним из первых отправился в бокс для смены шин, когда трасса высохла, что позволило россиянину отыграть несколько позиций. Семь пилотов не смогли завершить гонку, среди них Валттери Боттас ("Мерседес") и Шарль Леклер ("Феррари").

ТАСС, 28 июля. Гран-при Германии "Формулы-1" напомнил российскому гонщику команды "Торо Россо" Даниилу Квяту американские горки. Об этом спортсмен рассказал в интервью организаторам после гонки, в которой он занял третье место.

"Это потрясающе - вернуться на подиум. После стольких лет принести подиум команде. Мне наконец-то удалось все сделать правильно, я очень доволен. Это было как американские горки", - сказал Квят.

Квят, для которого третье место на Гран-при Германии стало лучшим результатом в сезоне, в третий раз в карьере попал на подиум. Высшее достижение Квят показал на Гран-при Венгрии в 2015 году в составе "Ред Булла", заняв второе место. Также он финишировал третьим на Гран-при Китая в 2016 году в составе "Ред Булла".

Для "Торо Россо" этот подиум стал вторым в истории команды. В 2008 году Феттель, выступая за "Торо Россо", одержал победу на Гран-при Италии.

Квят поднялся на девятое место в общем зачете, набрав 27 очков. Следующий этап пройдет с 2 по 4 августа в Венгрии.