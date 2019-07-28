Косаченко: Квят на Гран-при Германии доказал, что является одним из лучших пилотов

Квят занял третье место в гонке 11-го этапа "Формулы-1". Победу одержал пилот команды "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен, второе место занял немец Себастьян Феттель ("Феррари"). Во время гонки шел дождь, Квят, стартовавший с 14-го места, одним из первых отправился в бокс для смены шин, когда трасса высохла, что позволило россиянину отыграть несколько позиций. Семь пилотов не смогли завершить гонку, среди них Валттери Боттас ("Мерседес") и Шарль Леклер ("Феррари").

"Поздравляю Даниила Квята, я думаю, он сам ожидал такой результат, потому что еще перед стартом гонки говорил, что очень многое будет зависеть от погоды, и сегодня погода была ровно такая, какая нужна была российскому гонщику, - сказала Косаченко. - Хочется надеяться, что теперь у него повысятся настроение и мотивация и мы будем чаще видеть его на подиуме, а не раз в три года. Тем более все - и машина, и он сам, и коллектив, который поддерживает его, - готовы к этому".

"В ситуации, когда погода так сложилась и самоустранились лидеры, действительно очень важен гоночный талант. И Даня сегодня подтвердил, что в условиях относительно равных он может быть одним из лучших", - добавила Косаченко.

Косаченко отметила, что результат Квята в этой гонке ничего не изменит. "Один подиум ничего не меняет, это просто один плюсик в копилку всех тех плюсиков, которые он в этом году собирает для того, чтобы оказаться за рулем старшего гоночного коллектива. Но у меня есть ощущение, что Даниила на сегодняшний день устраивает то, что он имеет, потому что один разовый успех - это еще не свидетельство того, что все - я готов, давайте мне топовый автомобиль", - добавила собеседница ТАСС.