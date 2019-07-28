Алешин: чемпионат мира по водным видам спорта определил список претендентов на медали ОИ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по водным видам спорта, завершившийся в южнокорейском Кванджу, стал для команд отличным предолимпийским тестом и определил основной список претендентов на награды Игр в Токио. Таким мнением с ТАСС в телефонной беседе поделился почетный член бюро Международной федерации плавания (FINA) Геннадий Алешин.
Сборная России стала третьей в медальном зачете чемпионата с 30 наградами - 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых. Больше всего медалей команде (16) принесли пловцы (3-7-6), Антон Чупков на дистанции 200 метров брассом (2.06,12) установил мировой рекорд.
"Этот чемпионат мира был для всех хорошей школой, за 12 месяцев до Олимпиады в Токио все команды прошли отличный тест. Лидеры, которые будут бороться за медали Игр-2020, определены, - сказал Алешин. - Блестящий результат показали наши спортсмены в синхронном плавании, сборная пловцов продемонстрировала потенциал, которого я не припомню как минимум в прошлом десятилетии".
"Две трети сборной России по плаванию уезжает из Кванджу с наградами различного достоинства. Три золота в плавании - очень хороший результат, но могли и больше, поскольку семь серебряных наград это упущенные возможности или не до конца реализованный потенциал спортсменов. Серебро есть серебро. Но на этом чемпионате у нашей команды получалось практически все", - подчеркнул Алешин.
"Юля, больше улыбайся!"
В заключительный день чемпионата серебряным призером стал Евгений Рылов (50 м, спина). Бронзовыми призерами стали Юлия Ефимова (50 м, брасс), Климент Колесников (50 м, спина) и мужская сборная России (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов) в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.
"Мы ждали сегодня высокого результата и сегодня, но не сложилось, и все-таки все ребята молодцы. Наши мальчики в эстафете порадовали, в этом финале все были равны - и наши, и немцы, и американцы, - подчеркнул Алешин. - Снова порадовала Юля Ефимова. Награждая ее сегодня, я сказал ей: "Больше улыбайся, мне нравится, когда ты улыбаешься", и она пообещала стараться делать это почаще".
Алешин отметил профессиональную работу тренеров российских пловцов: "Им удалось самое главное - поймать ход, поймать результат, адаптироваться к временному и климатическому фактору, которые играют решающую роль. Команда прошла две недели чемпионата в условиях сплошных дождей, тайфунов и 35-градусной сауны Южной Кореи и показала в этих условиях прекрасный результат, хотя у некоторых команд были вопросы адаптации - кто-то заболевал, какие-то сборные из-за этого теряли спортсменов".
Хайдавингу нужно внимание
Девять золотых медалей российские спортсмены завоевали в синхронном плавании, четыре заработали прыгуны в воду (0-3-1), еще одну серебряную медаль - пловцы на открытой воде.
В хайдайвинге у мужчин лучший результат показал Никита Федотов (12-е место), в женских соревнованиях россиянки не выступали. В водном поло женская сборная России заняла пятое место, мужская команда России не выступала на чемпионате мира.
"Российское синхронное плавание снова было на высшем уровне, и это прекрасно. Результат в прыжках в воду - предмет для обсуждения тренеров. На мой взгляд, команде не удалось адаптироваться в отличие от пловцов, но самое главное - у нас есть исполнители", - подчеркнул Алешин.
"В водном поло наши девушки блестяще начали выступление, но сил не хватило. Хайдавинг - отдельный специфический вид спорта, которому нужно уделять больше внимания, взять под особый контроль. Что касается открытой воды, то оно давно в стагнации - есть потенциал, наработки, есть все возможности, просто тренерам надо повнимательнее относиться к подготовке спортсменов, это - доминанта".
Олимпийский японский контроль
Как рассказал Алешин, отдельного внимания заслуживает работа японских специалистов на чемпионате мира в Кванджу: "Здесь во время чемпионата мира работала большая команда японских специалистов - много снимали, документировали. Все эти наработки пригодятся на ближайшие два года - через год Игры в Токио, через два - чемпионат мира в Фукуоке".
"Я в свою очередь хотел бы еще раз поздравить российское плавание с тем, что Казань получила право проведения чемпионата мира в 2025 году, - подчеркнул Алешин. - Дипломатические усилия привели к тому, что мировое плавание, акцент которого в последнее время был сделан на Восток и Азию, снова вернется в Европу. Еще раз поздравляю Казань, руководство республики Татарстан, министерство спорта и Олимпийский комитет России с этим фактом".
В 2021 году чемпионат мира состоится в японской Фукуоке, в 2023-м - в Дохе. Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года и примет в 2025-м.