Алешин: чемпионат мира по водным видам спорта определил список претендентов на медали ОИ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира по водным видам спорта, завершившийся в южнокорейском Кванджу, стал для команд отличным предолимпийским тестом и определил основной список претендентов на награды Игр в Токио. Таким мнением с ТАСС в телефонной беседе поделился почетный член бюро Международной федерации плавания (FINA) Геннадий Алешин.

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Сборная России стала третьей в медальном зачете чемпионата с 30 наградами - 12 золотых, 11 серебряных и семь бронзовых. Больше всего медалей команде (16) принесли пловцы (3-7-6), Антон Чупков на дистанции 200 метров брассом (2.06,12) установил мировой рекорд.

"Этот чемпионат мира был для всех хорошей школой, за 12 месяцев до Олимпиады в Токио все команды прошли отличный тест. Лидеры, которые будут бороться за медали Игр-2020, определены, - сказал Алешин. - Блестящий результат показали наши спортсмены в синхронном плавании, сборная пловцов продемонстрировала потенциал, которого я не припомню как минимум в прошлом десятилетии". "Две трети сборной России по плаванию уезжает из Кванджу с наградами различного достоинства. Три золота в плавании - очень хороший результат, но могли и больше, поскольку семь серебряных наград это упущенные возможности или не до конца реализованный потенциал спортсменов. Серебро есть серебро. Но на этом чемпионате у нашей команды получалось практически все", - подчеркнул Алешин. "Юля, больше улыбайся!" В заключительный день чемпионата серебряным призером стал Евгений Рылов (50 м, спина). Бронзовыми призерами стали Юлия Ефимова (50 м, брасс), Климент Колесников (50 м, спина) и мужская сборная России (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов) в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

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"Мы ждали сегодня высокого результата и сегодня, но не сложилось, и все-таки все ребята молодцы. Наши мальчики в эстафете порадовали, в этом финале все были равны - и наши, и немцы, и американцы, - подчеркнул Алешин. - Снова порадовала Юля Ефимова. Награждая ее сегодня, я сказал ей: "Больше улыбайся, мне нравится, когда ты улыбаешься", и она пообещала стараться делать это почаще". Алешин отметил профессиональную работу тренеров российских пловцов: "Им удалось самое главное - поймать ход, поймать результат, адаптироваться к временному и климатическому фактору, которые играют решающую роль. Команда прошла две недели чемпионата в условиях сплошных дождей, тайфунов и 35-градусной сауны Южной Кореи и показала в этих условиях прекрасный результат, хотя у некоторых команд были вопросы адаптации - кто-то заболевал, какие-то сборные из-за этого теряли спортсменов". Хайдавингу нужно внимание Девять золотых медалей российские спортсмены завоевали в синхронном плавании, четыре заработали прыгуны в воду (0-3-1), еще одну серебряную медаль - пловцы на открытой воде. В хайдайвинге у мужчин лучший результат показал Никита Федотов (12-е место), в женских соревнованиях россиянки не выступали. В водном поло женская сборная России заняла пятое место, мужская команда России не выступала на чемпионате мира.

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