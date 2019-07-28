Система VAR впервые применена в матче Российской премьер-лиги

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Система видеоассистента рефери (VAR) первый раз в истории была применена в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный арбитр встречи третьего тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Локомотивом" Владислав Безбородов использовал систему VAR на девятой минуте матча.

Видеоассистент рефери будет полноценно работать в РПЛ с 2020 года

VAR нужно время. Видеоассистент рефери будет полноценно работать в РПЛ с 2020 года

Игра проходит в Москве на "ВЭБ-Арене". В спорном эпизоде мяч попал в руку защитника "Локомотива" Дмитрия Живоглядова в штрафной площади гостей. Безбородов, посмотрев повтор, не назначил пенальти и принял решение назначить "спорный мяч".

Во втором туре технология дебютировала в онлайн-режиме в РПЛ во встрече "Динамо" - "Рубин". При этом главный судья матча Виталий Мешков ни разу не обратился к помощи видеоассистента.

Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин заявил, что во второй части текущего сезона РПЛ планируется использование системы на всех матчах, до зимней паузы - на одном, двух или трех в туре.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

Во внутрироссийских соревнованиях система работала на четырех встречах 1/2 финала и финале Кубка России сезона-2018/19, а также в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.