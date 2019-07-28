Эксперт: финиш Квята на Гран-при Германии был безошибочным

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Пилот программы SMP Racing Михаил Алешин считает безошибочными действия Даниила Квята на финише гонки Гран-при Германии в рамках 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом он рассказал ТАСС.

Квят занял третье место на Гран-при Германии. Победу одержал пилот команды "Ред Булл" голландец Макс Ферстаппен, второе место занял немец Себастьян Феттель ("Феррари"). Благодаря такому результату россиянин поднялся на девятое место в общем зачете, имея в активе 27 очков.

"Потрясающая гонка в исполнении Даниила Квята с великолепным финишем - третьим подиумом в его карьере. Хочу поздравить Даниила с таким прекрасным результатом - своими выступлениями с начала сезона он доказал, что готов бороться и воспользуется любой возможностью, - сказал Алешин. - Причем хочу отметить, что в такой хаотичной гонке он не просто удержался на трассе, не вылетел, как это произошло даже с Льюисом Хэмилтоном, но и безошибочно добрался до финиша".

"Да, за два круга до финиша его опередил Себастьян Феттель, но здесь не было смысла упираться и напрасно рисковать. Машина "Феррари" очевидно быстрее "Торо Россо" на прямых, и не пускать и рисковать призовым местом было бы безрассудно. Думаю, команда оценила действия Даниила, тем более, что он принес ей долгожданный подиум - второй в ее истории, ждать его пришлось с 2008 года", - добавил Алешин.