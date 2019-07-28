Мужская и женская сборные России завоевали золото на чемпионате Европы по пляжному регби

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России завоевала золотые медали чемпионата Европы по пляжному регби. Турнир проходил в центре пляжных видов спорта "Динамо" в Москве.

Мужская команда в финале победила сборную Грузии со счетом 7:4. В матче за бронзовые медали сборная Италии обыграла команду Литвы (13:6).

Женская команда в решающем матче оказалась сильнее сборной Италии - 2:1. В матче за бронзовые медали испанки обыграли представительниц Латвии (6:4).

Чемпионат Европы был впервые проведен в 2017 году. Турнир в третий раз прошел в Москве, женская команда в третий раз подряд завоевала золото, мужская - во второй.