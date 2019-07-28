Эксперт: предупреждение Магнуссону в матче с "Локомотивом" должно быть отменено

На 39-й минуте матча в штрафной площади "Локомотива" после единоборства упал нападающий ЦСКА Федор Чалов, главный арбитр матча Владислав Безбородов не назначил пенальти, после этого он показал предупреждение Магнуссону, который сорвал контратаку соперника в центре поля. Однако позднее после применения системы видеоассистента рефери (VAR) Безбородов назначил пенальти за фол на Чалове. Идет второй тайм игры, счет 1:0 в пользу ЦСКА.

"По логике событий этой карточки бы и не было. Арбитр же находился в классной позиции в эпизоде с нарушением. То, что он не определил нарушение, может говорить о том, что он как-то поверхностно отнесся к этому единоборству именно в штрафной площади", - сказал Хусаинов.

В самом начале первого тайма в спорном эпизоде мяч попал в руку защитника "Локомотива" Дмитрия Живоглядова в штрафной площади гостей. Безбородов, посмотрев повтор, не назначил пенальти и принял решение назначить "спорный мяч".

"Там была непреднамеренная игра рукой. Если бы это был нападающий, то арбитр без раздумий отобрал бы у него мяч. Но если игрок даже действует непреднамеренно, то он получил, как говорят экономисты, выгоду для себя, поскольку мяч он сохранил. Поэтому должен был назначаться пенальти, но учитывая особый статус этого матча, то арбитр поступил дипломатично", - подчеркнул специалист.

VAR применяется в том числе для рассмотрения спорного эпизода, который может привести к назначению 11-метрового удара. При игре рукой в штрафной нарушением не считается момент, если мяч касается руки футболиста непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу), в том числе и от другого игрока, который находится рядом. Также пенальти за игру рукой не назначается, если при касании мяча рука находится близко к телу, а также когда при падении рука находится между телом и землей для опоры, но не вытянута вбок или вверх от тела.