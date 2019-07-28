Семин: cудья должен был применить VAR в конце матча ЦСКА - "Локомотив"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главный арбитр матча третьего тура чемпионата России по футболу ЦСКА - "Локомотив" Владислав Безбородов должен был прибегнуть к услугам системы видеоассистента рефери (VAR) после эпизода в штрафной армейцев в конце игры. Такое мнение в эфире телеканала "Матч Премьер" высказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

"Локомотив" потерпел первое поражение в чемпионате России, уступив ЦСКА в гостях со счетом 0:1. Гол был забит с пенальти, назначенного после использования судьей VAR.

"Они [судьи] оценили этот эпизод, претензий к ним нет. Приблизительно такая же ситуация была в конце матча, но смотреть тот момент не стали, - сказал Семин. - Матч был очень напряженный, сложный, и в конце судьям можно было посмотреть эпизод".

По словам Семина, на игру повлияло отсутствие в составе "Локомотива" из-за травмы полузащитника Антона Миранчука. "ЦСКА очень активно начал первый тайм, первые 15-20 минут имел преимущество, но моментов фактически не создал никаких. Все шло нормально, не допусти мы ту ошибку (в эпизоде с назначением пенальти - прим. ТАСС). ЦСКА же потом хорошо сыграл в обороне", - отметил тренер.

В четвертом туре "Локомотив" в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов" 3 августа.