Гончаренко: ЦСКА необходимо усилиться нападающими и полузащитниками

ТАСС, 28 июля. Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что команда нуждается в усилении игроками на позициях форварда и полузащитника. Его слова приводит пресс-служба клуба.

В воскресенье ЦСКА одержал победу со счетом 1:0 над "Локомотивом" в матче чемпионата России, единственный мяч с пенальти забил нападающий армейцев Федор Чалов.

"Что касается приобретений, то мы их в целом ждем, потому что, когда начнется игра на два фронта, будет сложно, - заявил Гончаренко. - Нам в целом нужны и форварды, и полузащитники. Мы работаем над этим".

Также Гончаренко прокомментировал выбранную на матч с "Локомотивом" тактическую схему: "Учитывая тех игроков, которые есть в нашем распоряжении, мы могли выбрать схему только с четырьмя защитниками. Не знаю, почему все расценивают текущую схему в нашем исполнении как оборонительную. Фернандес по расположению выше наших полузащитников, плюс есть Обляков".

В четвертом туре ЦСКА на выезде сыграет с казанским "Рубином", матч пройдет 4 августа.