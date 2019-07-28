Гендиректор "Локомотива": введение VAR в чемпионате России не исключит вопросы к судьям

"Локомотив" потерпел первое поражение в чемпионате России, уступив в воскресенье ЦСКА в матче третьего тура со счетом 0:1. Гол был забит в первом тайме с пенальти, назначенного после использования судьей VAR.

МОСКВА, 28 июля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Появление системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу не исключит в дальнейшем вопросы к работе судей. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

"Мы ищем свою игру, что важно, по напряжению и самоотдаче вопросов нет, но сегодня чуть больше повезло армейцам. Что касается использования VAR, хорошо, что он появился. Тем не менее сегодня игра показала, что появление VAR не исключает комментариев в адрес работы судейской бригады", - сказал Кикнадзе.

Главный тренер железнодорожников Юрий Семин высказал мнение, что систему видеопомощи арбитрам нужно было использовать в конце игры в эпизоде с падением в штрафной ЦСКА форварда гостей Федора Смолова. "Нам кажется, что пенальти на Смолове был, если пользоваться VAR опять-таки. Непонятно, почему мы в одном случае пользуемся VAR, а в другом нет", - подчеркнул Кикнадзе.

У "Локомотива" из-за травмы отсутствовал полузащитник Антон Миранчук. "Конечно, отсутствие Антона Миранчука сказалось на игре, нам не хватало креативности в атаке. Хотя ребята старались, но не все получалось, к сожалению", - отметил Кикнадзе.

В четвертом туре "Локомотив" в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов", игра состоится 3 августа.