Колумбиец Берналь стал самым молодым победителем "Тур де Франс" за последние 110 лет

ТАСС, 28 июля. Колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos стал самым молодым победителем генеральной классификации престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" за последние 110 лет. На момент победы Берналю исполнилось 22 года и 196 дней.

Берналь показал результат 82 часа 57 минут и впервые в карьере одержал победу на "Тур де Франс". Он стал первым колумбийцем и южноамериканцем, одержавшим победу в этой гонке. Колумбиец стал третьим в списке самых молодых победителей "Тур де Франс", на первом месте находится француз Анри Корне, выигравший в возрасте 19 лет 352 дней (1904), на втором - люксембуржец Франсуа Фабер - 22 года 187 дней (1909). Ранее в 2019 году другой южноамериканец, эквадорец Ричард Карапас из команды Movistar, одержал победу на престижной многодневной велогонке "Джиро д'Италия".

Победителем заключительного этапа, который финишировал на Елисейских полях в Париже, стал австралиец Калеб Эван из команды Lotto Soudal, преодолевший дистанцию за 3 часа 4 минуты 8 секунд. Он опередил в финишном створе занявшего второе место Дилана Грёневегена (Jumbo-Visma) и ставшего третьим итальянца Никколо Бонифацио (Total Direct Energie). Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", занял 130-е место (3:05.32).

Второе место в общем зачете "Тур де Франс" занял партнер Берналя по команде британец Герайнт Томас (+1.11), который победил на "Тур де Франс" в прошлом году. Третье место у голландца Стивена Крёйсвейка из команды Jumbo-Visma, он стал первым голландцем, который сумел финишировать в топ-4 всех престижных веломногодневок (четвертые места на "Джиро д'Италия" в 2016 году и "Вуэльта Испании" в 2018 году). Крёйсвейк проиграл Берналю 1 минуту 31 секунду, это отставание стало наименьшим между первым и третьим местом в истории "Тур де Франс". Француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck - Quick-Step, лидировавший в общем зачете с третьего по пятый и с восьмого по 18-й этапы, занял пятое место (+4.05), Закарин в генеральной классификации стал 51-м (+1:55.57).

Также Берналь побеждал на многодневных велогонках "Париж - Ницца" (2019), турах Швейцарии (2019) и Калифорнии (2018).

"Тур де Франс" состоялся в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проходил по территории Бельгии и Франции. Многодневка включила в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. Рекордсменами по числу побед на "Тур де Франс" являются французы Жак Анкетиль и Бернар Ино, бельгиец Эдди Меркс и испанец Мигель Индурайн (все по пять раз).