Американка Мухаммад побила мировой рекорд Печенкиной в беге на 400 м с барьерами

ТАСС, 29 июля. Американская легкоатлетка Далайла Мухаммад установила новый мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами. Мухаммад выиграла чемпионат США, проходящий в Де-Мойне (штат Айова).

Результат американки составил 52,20 секунды. Юлия Печенкина в 2003 году пробежала 400 м с барьерами за 52,34 на чемпионате России в Туле. Второе место на чемпионате США заняла Сидни Маклафлин (52,88), третье - Эшли Спенсер (53,11).

29-летняя Мухаммад является олимпийской чемпионкой 2016 года и двукратным серебряным призером чемпионата мира (2013, 2017). Ее предыдущий лучший результат был достигнут на чемпионате США 2017 года в Сакраменто (штат Калифорния). Тогда она пробежала 400 м с барьерами за 52,64 секунды.

Печенкина является двукратной чемпионкой мира - в 2005 году в Хельсинки она завоевала золотые медали в беге на 400 м с барьерами, а также в эстафете 4 по 400 м. Помимо этого, россиянка имеет три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Мировые рекорды отечественных спортсменов

Всего легкоатлетам СССР и России теперь принадлежит 10 мировых рекордов, ратифицированных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), при этом семь из них установили женщины.

Мировые рекорды имеют следующие российские легкоатлеты: Светлана Мастеркова (бег на 1000 м, 1996 год) - 2.28,13; Роман Рассказов (ходьба на 10 км, 2000) - 37.11; Олимпиада Иванова (ходьба на 20 км, 2001) - 1:26.52,3; Елена Исинбаева (прыжки с шестом, 2009) - 5,06 м.

Кроме того, рекорды мира имеют следующие спортсмены, установившие достижения в составе сборной СССР по легкой атлетике: Юрий Седых (метание молота, 1986) - 86,74 м; Наталья Лисовская (толкание ядра, 1987) - 22,63 м; Галина Чистякова (прыжки в длину, 1988) - 7,52 м; Надежда Ряшкина (ходьба на 10 км, 1990) - 41.56.23; еще два рекорда принадлежит женским сборным СССР в эстафетном беге на дистанциях 4 по 400 м (3.15,17, 1988) и 4 по 800 м (7.50,17, 1984).