Российский боец Царукян планирует провести поединок на турнире UFC в Москве

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Арман Царукян планирует провести следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 9 ноября в Москве. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

"Арман не получил травм в последнем поединке, - сказал Абдрахманов. - Он с удовольствием готов выступить в Москве. Мы уже оповестили руководство UFC, что он будет готов и горит желанием там выступить".

Царукян в последнем поединке 28 июля одержал победу единогласным решением судей над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на турнире UFC 240 в Эдмонтоне.

Всего на счету 22-летнего россиянина 14 побед при двух поражениях в ММА.