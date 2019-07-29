Российский теннисист Рублев поднялся на 49-ю строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 29 июля. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 78-го на 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.
В воскресенье Рублев уступил грузину Николозу Басилашвили в финале турнира в Гамбурге (5:7, 6:4, 3:6). 21-летний россиянин впервые в карьере дошел до финала турнира ATP 500 (победитель турнира получает 500 рейтинговых очков).
Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (12415 очков), на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль (7945), замыкает тройку - швейцарец Роджер Федерер (7460). Россиянин Карен Хачанов сохранил 8-ю позицию (2890), его соотечественник Даниил Медведев опустился на 10-е место (2625).
Рейтинг АТР, версия от 29 июля:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945;
- 3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460;
- 4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4595;
- 5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4415;
- 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4045;
- 7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4040;
- 8 (8). Карен Хачанов (Россия) - 2890;
- 9 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2625;
- 10 (9). Даниил Медведев (Россия) - 2625...
- 49 (78). Андрей Рублев (Россия) - 996.