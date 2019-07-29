Российский теннисист Рублев поднялся на 49-ю строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 29 июля. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 78-го на 49-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

В воскресенье Рублев уступил грузину Николозу Басилашвили в финале турнира в Гамбурге (5:7, 6:4, 3:6). 21-летний россиянин впервые в карьере дошел до финала турнира ATP 500 (победитель турнира получает 500 рейтинговых очков).

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович (12415 очков), на втором месте идет испанец Рафаэль Надаль (7945), замыкает тройку - швейцарец Роджер Федерер (7460). Россиянин Карен Хачанов сохранил 8-ю позицию (2890), его соотечественник Даниил Медведев опустился на 10-е место (2625).

Рейтинг АТР, версия от 29 июля: