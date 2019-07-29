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ММА

Двукратный чемпион Европы по самбо Ибрагимов дебютирует в UFC на турнире в Москве

Также на этом турнире выступит Григорий Попов

МОСКВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские бойцы Григорий Попов и Хадис Ибрагимов планируют провести поединки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 9 ноября в Москве. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Саят Абдрахманов.

"Григорий Попов следующий бой, скорее всего, проведет в Москве. Так же как и Хадис Ибрагимов, который дебютирует [в UFC]", - сказал Абдрахманов.

Попов 8 июня уступил американцу Эдди Уайнланду. Всего на счету 35-летнего бойца 13 побед и два поражения в ММА.

В активе 24-летнего Ибрагимова, который является двукратным чемпионом Европы по боевому самбо, восемь побед и ни одного поражения.

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