Российская теннисистка Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 29 июля. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 40-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.
22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова поднялась с 44-й на 43-ю позицию, Екатерина Александрова - с 48-й на 47-ю, Вера Звонарева - с 88-й на 86-ю, Анна Блинкова - c 93-й на 92-ю. Вероника Кудерметова опустилась с 55-го на 56-е место, Анастасия Потапова - с 64-го на 74-е, Мария Шарапова - с 81-го на 82-е, Наталья Вихлянцева - с 94-го на 98-е. Маргарита Гаспарян продолжает удерживать 57-е место.
В первой десятке рейтинга не произошло изменений. Первое место занимает австралийка Эшли Барти (6605), второй идет японка Наоми Осака (6257), третьей - чешка Каролина Плишкова (6055).
Рейтинг WTA от 29 июля:
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6605 очков;
- 2 (2). Наоми Осака (Япония) - 6257;
- 3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6055;
- 4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5933;
- 5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5130;
- 6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4785;
- 7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4638;
- 8 (8). Слоан Стивенс (США) - 3802;
- 9 (9). Серена Уильямс (США) - 3411;
- 10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3365;
- 40 (40). Дарья Касаткина (Россия) - 1325...
- 43 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185…
- 47 (48). Екатерина Александрова (Россия) - 1133…
- 56 (55). Вероника Кудерметова (Россия) - 986…
- 57 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) - 969…
- 74 (64). Анастасия Потапова (Россия) - 795…
- 82 (81). Мария Шарапова (Россия) - 740…
- 86 (88). Вера Звонарева (Россия) - 700…
- 92 (93). Анна Блинкова (Россия) - 664;
- 98 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) - 638.