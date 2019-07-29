Российская теннисистка Касаткина сохранила 40-е место в рейтинге WTA

ТАСС, 29 июля. Россиянка Дарья Касаткина сохранила 40-ю строчку в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова поднялась с 44-й на 43-ю позицию, Екатерина Александрова - с 48-й на 47-ю, Вера Звонарева - с 88-й на 86-ю, Анна Блинкова - c 93-й на 92-ю. Вероника Кудерметова опустилась с 55-го на 56-е место, Анастасия Потапова - с 64-го на 74-е, Мария Шарапова - с 81-го на 82-е, Наталья Вихлянцева - с 94-го на 98-е. Маргарита Гаспарян продолжает удерживать 57-е место.

В первой десятке рейтинга не произошло изменений. Первое место занимает австралийка Эшли Барти (6605), второй идет японка Наоми Осака (6257), третьей - чешка Каролина Плишкова (6055).

Рейтинг WTA от 29 июля: