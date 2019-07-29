Глава UFC Уайт заявил, что бывший чемпион организации Макгрегор готов вернуться в октагон

В своем последнем бою Макгрегор 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка завязалась драка с участием членов команды бойцов. 29 января нынешнего года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

ТАСС, 29 июля. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе ирландец Конор Макгрегор готов вернуться в октагон. Об сообщил президент UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит портал MMAJunkie .

Следующий бой Нурмагомедов проведет 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби против американца Дастина Порье. Уайт не исключил, что Макгрегор может стать резервным бойцом предстоящего поединка.

"Я разговаривал с ним [Макгрегором] на прошлой неделе. Он хочет вернуться, я имею в виду то, что он смотрит, как все закончится в сентябре. Это просто мои мысли, по состоянию на данный момент Хабиб и Порье будут драться, но вы знаете, как работает этот бизнес. Все может случиться, обычно так и бывает, поэтому посмотрим, чем все это дело закончится", - рассказал Уайт.

Резервный боец - человек, который в случае форс-мажорной ситуации или невозможности одного из участников поединка соревноваться, готов занять его место.

31-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).