Отправка тела боксера Дадашева в Россию задерживается на несколько дней из-за документов

Ранее сообщалось, что тело может быть отправлено во вторник.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Отправка тела российского боксера Максима Дадашева из США в Россию затягивается на несколько дней из-за сложностей с документами. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Федерации бокса России.

"Тело будет отправлено в Санкт-Петербург в среду или четверг. Процесс затягивается из-за небольших сложностей с документами", - сказал собеседник агентства.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.