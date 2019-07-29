Иск к организаторам боя Дадашева будет подан по двум нарушениям

"Иск будет подан от имени вдовы Дадашева, федерация будет оказывать помощь и содействие, - сказал собеседник агентства. - Мы уже подключили юристов, которые готовят документы. Для подачи иска есть два фактора: в первом есть подозрение, что не была проверена подлинность медицинских документов Максима и что у него до этого были проблемы со здоровьем. Второй фактор: были нарушены правила оказания первой медицинской помощи боксеру как в ринге, так и за его пределами, что тоже могло привести к такому результату".

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля. В 11-м раунде поединка Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.