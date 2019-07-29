Сальников: WADA не имеет претензий к российским пловцам после проверки базы данных

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 29 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не открывало дел в отношении российских пловцов после проверки базы данных московской лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

WADA после проверки базы данных московской лаборатории подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. В июле организация сообщила, что предоставила международным спортивным федерациям первую часть проанализированных данных московской лаборатории.

"Международная федерация плавания не предъявляет нам никаких претензий. Наша федерация при этом четко придерживается позиции, что результат дает только хорошая тренировочная работа. Мы в это верим, и никаких соблазнов не существует", - сказал Сальников, который входит в бюро Международной федерации плавания (FINA).

"Так что ни со стороны FINA, ни со стороны Всемирного антидопингового агентства к нам претензий нет", - подчеркнул он.

В январе WADA получило доступ к базе данных проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год, которая насчитывает 24 терабайта информации. В апреле организация также забрала 2,2 тыс. допинг-проб, которые были взяты у российских спортсменов за тот же период. Полученные данные стали основанием для открытия допинговых дел.

Полностью интервью с Владимиром Сальниковым читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/6711249.