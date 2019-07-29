Голодец: россияне продемонстрировали серьезный потенциал на ЧМ по водным видам спорта

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сборная России продемонстрировала серьезный потенциал на чемпионате мира по водным видам спорта, который прошел в южнокорейском Кванджу. Об этом в понедельник журналистам заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.

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В общем медальном зачете чемпионата мира сборная России стала третьей, спортсмены завоевали 30 наград - 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых. Первое место заняла команда Китая (16-11-3), больше всего медалей (36) завоевала сборная США, ставшая второй (15-11-10).

"Поздравляю российскую сборную по плаванию с замечательными итогами чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу. Великолепно выступили наши спортсмены в синхронном плавании, наша школа в этом виде под руководством Татьяны Покровской остается сильнейшей в мире. Порадовали победы пловцов Евгения Рылова, Юлии Ефимовой, серебряная медаль сборной в эстафете, особенно выдающийся результат показал Антон Чупков, установивший новый мировой рекорд. Сборная завоевала большое количество медалей и продемонстрировала серьезный потенциал, желаю дальнейших успехов нашим спортсменам", - сказала Голодец.

Мировое первенство по водным видам спорта прошло в Кванджу с 12 по 28 июля.