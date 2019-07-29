СМИ: бразильский "Фламенго" заинтересован в футболисте "Спартака" Адриано

ТАСС, 29 июля. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Луис Адриано попал в сферу интересов бразильской команды "Фламенго". Об этом сообщила в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.com.

По информации портала, московский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу 32-летнего игрока. Летнее трансферное окно в Бразилии закрывается 31 июля. Утверждается, что в услугах футболиста также заинтересованы бразильские клубы "Палмейрас" и "Интернасьонал".

Адриано перешел в "Спартак" в 2017 году, в прошлом сезоне он провел 30 матчей за клуб, в которых забил семь голов и отдал шесть передач. В нынешнем сезоне он принял участие во всех трех встречах Российской премьер-лиги, забил один мяч. Вместе с клубом он становился чемпионом России (2016/17), обладателем Суперкубка России (2017) и бронзовым призером чемпионата России (2017/18).

Также он выступал за бразильский "Интернасьонал", в составе которого становился победителем клубного чемпионата мира. Адриано играл в донецком "Шахтере", вместе с которым шесть раз выигрывал чемпионат Украины, четыре раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Украины, а также выигрывал Кубок УЕФА. Нападающий выступал за "Милан", в составе которого стал обладателем Суперкубка Италии.